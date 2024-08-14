Устроил дебош и избил полицейского: американца-нелегала задержали в Москве

В Москве задержали американца-нелегала, который устроил дебош в отеле. Мужчина также избил полицейского. Подробности сообщает Telegram-канал 112.

По данным источника, 46-летний иностранец пришел в пятизвездочную гостиницу в столице, но получил отказ на заселение. Сотрудники отказались обслуживать мужчину из-за отсутствия миграционной карты. Это вывело американца из себя, и он устроил скандал. Информатор отмечает, что он ругался на английском и на русском языках.

В итоге беспокойного мужчину забрали в отдел полиции за дебош. Однако и это не привело его в чувства. Иностранец напал на полицейского и избил его. После этого его скрутили и отправили в обезьянник. Судьба нелегала на данный момент неизвестна.

Ранее в Казахстане задержали врача, который годами лечил детей в Москве пытками. Родители малышей с ДЦП отдавали доктору миллионы, чтобы он помог им, но в итоге его методы не приносили результатов. Теперь специалиста будут судить.