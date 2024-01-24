Россиянин расправился с клиентом за отказ оплачивать ремонт машины

В Радужном ХМАО местный житель убил клиента за отказ платить за ремонт машины. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на источники в силовых структурах.

Отмечается, что авторемонтник ремонтировал машину своего клиента, однако после окончания работы последний отказался оплачивать услугу. Специалист начал выпрашивать деньги, но тот проигнорировал просьбу. Через несколько дней авторемонтник обнаружил клиента и нанес ему несовместимые с жизнью ранения.

Другой источник из правоохранительных органов отметил, что планы мести россиянин вынашивал на протяжении нескольких дней. 18 января подозреваемый приобретал продукты в одном из магазинов Радужного и сделал возврат средств. Потерпевший, который является владельцем магазина и в тот момент стоял на кассе, начался материться, и мужчины поругались. Через несколько дней подозреваемый раздобыл нож, проследил за мужчиной и расправился с ним.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Сотрудники полиции устанавливают все детали произошедшего.

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