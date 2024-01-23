В Сургуте у десятилетней девочки парализовало руку и ногу из-за насморка при ОРЗ. Несмотря на лечение, воспаление прогрессировало, ребенка пришлось госпитализировать.

Подробности сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу Сургутской клинической травматологической больницы, куда доставили пациентку.

Врачи стали очищать пазухи ребенка методом дренирования, но выяснилось, что гной попал в мозг и глазницу. Это вызвало парез в руке и ноге, глаз девочки стал закрываться. В результате ее перевели в травмбольницу.

Медики полностью удалили гной из черепа. Школьница начала поправляться. Движение рук и ног восстановилось, зрение не пострадало, девочка перестала испытывать головную боль.

Ранее врач-отоларинголог Аделя Шаталина рассказала об опасности капель от насморка для детей и взрослых. Также она перечислила меры защиты от побочных действий препаратов.