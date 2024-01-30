Российская школьница устроила дебош и оказалась в психбольнице

В Москве 13-летняя девочка устроила дебош в школе и была отправлена в психиатрическую больницу. Об этом пишет mk.ru.

По данным источника, ЧП произошло накануне днем в одной из школ на севере столицы. Сначала школьница жестоко избила 11-летнего пятиклассника, после чего спряталась в кабинете. Когда туда вошла инспектор по делам несовершеннолетних, подросток нанесла ей удар кулаком по лицу, стала плеваться и набрасываться на других сотрудников школы, а также кричать, что всех убьет.

В результате девочку доставили в психиатрическую больницу. Другие подробности инцидента в настоящий момент неизвестны.

Ранее сообщалось, что житель Москвы избил соседа металлической палкой до реанимации. Причиной конфликта между мужчинами стал спор в общедомовом чате.

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