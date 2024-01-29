В Москве восьмиклассник укусил и ударил полицейского, который собирался его задержать

В Москве полиция хотела задержать восьмиклассника, но подросток атаковал сотрудника правоохранительных органов. Он укусил его и ударил ногой по лицу.

Подробности приводит Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел 27 января. 16-летний подросток попался полицейским по маршруту патрулирования.

Школьник вел себя странно: не реагировал на замечания и не проявлял уважения к полицейским. Было решено его задержать и доставить в отделение.

В этот момент школьник ударил полицейского и укусил. На помощь сотруднику пришел коллега, в итоге подростка скрутили. У пострадавшего полицейского рассечена губа, на левой руке остался ушиб со ссадиной.

На подростка составили административный протокол по статье о появлении в общественных местах в состоянии опьянения.

Ранее сообщалось, что москвич избил соседа металлической палкой после спора в общедомовом чате.