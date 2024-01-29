В Москве восьмиклассник укусил и ударил полицейского, который собирался его задержать
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В Москве полиция хотела задержать восьмиклассника, но подросток атаковал сотрудника правоохранительных органов. Он укусил его и ударил ногой по лицу.
Подробности приводит Telegram-канал Baza.
Инцидент произошел 27 января. 16-летний подросток попался полицейским по маршруту патрулирования.
Школьник вел себя странно: не реагировал на замечания и не проявлял уважения к полицейским. Было решено его задержать и доставить в отделение.
В этот момент школьник ударил полицейского и укусил. На помощь сотруднику пришел коллега, в итоге подростка скрутили. У пострадавшего полицейского рассечена губа, на левой руке остался ушиб со ссадиной.
На подростка составили административный протокол по статье о появлении в общественных местах в состоянии опьянения.
Ранее сообщалось, что москвич избил соседа металлической палкой после спора в общедомовом чате.