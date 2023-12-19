В Москве руководитель проектов банка умер в туалете на работе

В Москве загадочным образом скончался руководитель проектов одного из банков. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, 44-летний россиянин с пробитым затылком был обнаружен в туалете в офисном здании накануне утром.

По предварительной информации, мужчина упал и получил тяжелую травму головы. Прибывшие на место ЧП врачи не сумели спасти москвича и констатировали смерть пострадавшего.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали произошедшего.

Ранее мы писали, что В Москве 14-летняя посетительница салона красоты получила ожог головы и ушей. Уточняется, что девочка делала скрытое окрашивание за 5,5 тысяч рублей.

Также сообщалось, что нетрезвый пассажир устроил скандал на борту рейса Томск — Москва.