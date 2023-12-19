14-летняя москвичка получила ожог головы и ушей после окрашивания за 5500 рублей

В Москве 14-летняя посетительница салона красоты получила ожог головы и ушей. Школьница делала скрытое окрашивание.

Подробности сообщает сайт mk.ru.

Инцидент произошел 18 декабря. Школьница отправилась в салон на улице Миклухо-Маклая. Она планировала осветлить темные волосы на затылке. Стоимость услуги составляла 5500 рублей.

Парикмахер не спросила о ранних окрашиваниях и, нанеся осветитель, увидела розовый пигмент. Оказалось, что ранее девочка тонировала волосы. Тогда мастер сделал новую смесь и нанес средство на волосы еще два раза.

После этого девочка почувствовала жжение у корней волос. Вскоре в салон пришла ее мама. Школьница пожаловалась на неприятные ощущения в районе затылка и шеи. Смесь решили смыть, но при попадании воды на затылок ребенку стало больно, школьница начала плакать. Аптечки в салоне не оказалось.

Мать смогла оказать ребенку первую помощь и затем обратилась в детскую поликлинику. Врачи поставили диагноз «химический ожог». Пациентке назначили лечение. Чтобы кожные покровы зажили, девочке придется две недели наносить специальную мазь.

В салоне в свою очередь пообещали возместить затраты на лечение. Родственницы не первый раз посещали данное место, но известно, что недавно там сменили персонал.

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