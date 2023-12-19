Пьяный мужчина устроил дебош на борту самолета Томск – Москва

Нетрезвый пассажир устроил скандал на борту рейса Томск — Москва. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Уточняется, что 49-летний москвич уже во время посадки стал вести себя агрессивно, всячески мешал работе экипажа и провоцировал конфликт с пассажирами. При этом на требования командира авиасудна и бортпроводников закончить противоправные действия никак не реагировал или отвечал нецензурной бранью. В результате транспортные полицейские были вынуждены вывести нарушителя из самолета в наручниках.

Дебошира доставили в дежурную часть. Против жителя Москвы возбудили административные дела о мелком хулиганстве, появлении в общественном месте в состоянии опьянения и неподчинении законным требованиям сотрудника полиции.

Позднее медицинское освидетельствование подтвердило сведения о том, что россиянин находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее мы писали, что в петербургском аэропорту Пулково скончался ожидавший самолета в Москву пенсионер.

Также сообщалось, что на борту самолета, летевшего из Екатеринбурга, умер человек.