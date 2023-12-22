В Москве ранее судимый мужчина зарезал 77-летнюю мать во время ссоры

В Москве местный житель зарезал свою 77-летнюю мать. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Уточняется, что ЧП произошло накануне в одной из квартир жилого дома в Студеном проезде. Нетрезвый 55-летний мужчина во время ссоры несколько раз ударил ножом пожилую мать. В результате пенсионерка скончалась на месте.

Вскоре сотрудники правоохранительных органов задержали москвича, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Суд в ближайшее время рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения.

Выяснилось, что задержанный ранее был судим за убийство.

Ранее мы писали, что в Москве обнаружили труп 64-летнего педагога по хореографии в подвале антикафе в центре Москвы.

Также сообщалось, что в Петрозаводске местный житель напал на 11-летнюю девочку рядом с детским садом.