В Петрозаводске мужчина напал на 11-летнюю девочку возле детского сада

В Петрозаводске местный житель напал на 11-летнюю девочку рядом с детским садом. Об этом пишет издание Губернiя Daily со ссылкой на мать ребенка.

По данным источника, ЧП произошло 20 декабря. Девочка направлялась в школу и увидела подозрительного мужчину, который стоял около сугроба и бил ногами снег.

«Она прошла мимо него, но почувствовала неладное и обернулась. В тот момент мужчина побежал за ней. Дочка в страхе стала убегать от него, но он ее догнал, схватил сильно за руку и молча потащил», - рассказала мать пострадавшей.

Школьница начала звать на помощь и пытаться вырваться из рук злоумышленника. Защитить ребенка решил проходивший мимо мужчина. Он отбил несовершеннолетнюю и вступил в драку с незнакомцем. В этот момент юная петрозаводчанка убежала в школу, а через некоторое время сообщила обо всем матери. Женщина обратилась в полицию, в настоящий момент правоохранители разыскивают свидетелей произошедшего.

Как призналась девочка, агрессору на вид было около 30 лет, он был одет в черную куртку и шапку.

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