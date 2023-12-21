В московском антикафе обнаружили тело 64-летнего педагога по хореографии

Труп 64-летнего педагога по хореографии Вахтанга В. нашли в подвале антикафе в центре Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как пишет источник, тело обнаружили в подвале заведения, расположенного на Большой Сухаревской улице. Известно, что ранее мужчина руководил ансамблем грузинского танца.

По предварительной информации, педагог скончался в результате сердечного приступа. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов организовали проверку по факту произошедшего.

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