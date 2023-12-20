В Иркутской области восьмиклассник воткнул нож в грудь сверстнику

В Иркутской области восьмиклассник принес в школу нож, чтобы напасть на сверстника, с которым у него был затяжной конфликт. В итоге он вогнал лезвие в грудь противнику, после чего его задержали. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, несовершеннолетний житель деревни Рубахина Нижнеудинского района уже довольно продолжительное время выяснял отношения со своим одноклассником. 18 декабря он решил, что пора ссору заканчивать, причем радикальным способом. Перед первым уроком он подошел к мальчику, достал нож и ударил им его в грудную клетку.

После нападения пострадавшего экстренно госпитализировали. Сейчас за его жизнь борются врачи. А вот парня с ножом задержали. Выяснилось, что он уже состоит на учете, а воспитывается он в неполной семье. Причем мать стоит на учете за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Пока уголовное дело не было возбуждено. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

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