В Москве пропал главный тренер сборной СССР по боксу Константин Копцев

73-летний Константин Копцев, который в период с 1988 по 1991 года работал главным тренером сборной СССР по боксу, пропал в Москве. Об этом сообщается на сайте РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что в органы правопорядка обратилась дочь Копцева. По ее словам, Константин ушел из дома днем 8 июня и пропал.

Утверждается, что пропавший страдает прогрессирующим заболеванием, но каким именно, не уточняется. Пока больше никаких подробностей нет.

Ранее мы писали о том, что москвич пропал после звонка маньяка-педофила, который вышел из тюрьмы и просил о встрече. Мать исчезнувшего рассказала подробности случившегося и сразу обратилась в правоохранительные органы.

64-летняя женщина отметила, что ее сын с декабря 2022 года начал получать подозрительные звонки от маньяка, которого в 2003 году посадили за решетку. Евгений Чупин попался на развращении малолетних, а пропавший мужчина был одной из жертв осужденного. Со слов матери, маньяк звонил и просил прощения у ее сына, якобы раскаиваясь. Москвичу все это очень не нравилось.

Еще один случай пропажи человека произошел в Стамбуле. Там исчезла тату-мастер из Тюмени. Она поехала туда работать с иранским певцом. Со слов сестры пропавшей, последний раз девушку видели 3 мая в районе набережной в Стамбуле.