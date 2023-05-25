В турецкой столице пропала гражданка России

Известно, что жительница Тюмени отправилась в Турцию в начале весны текущего года и перестала выходить на связь уже через месяц после отъезда.

Как сообщает издание РЕН ТВ, на родине россиянка работала мастером тату, а за границу отправилась для того, чтобы сделать татуировку некому иностранному музыкальному исполнителю. Со слов сестры пропавшей, последний раз девушку видели 3 мая в районе набережной в Стамбуле.

К делу уже подключились дипломаты, которые поставили в известность генеральное консульство и местные правоохранительные органы.

По данным турецкой полиции, связавшейся с родственниками, россиянка покинула Турцию 12 мая.

Куда и почему отправилась исчезнувшая – остается загадкой.

Ранее мы писали про то, как в Тюмени женщина уводила девочек с детской площадки в неизвестном направлении, заманивая их конфетами.