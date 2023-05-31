Москвич пропал после звонка маньяка-педофила, который вышел из тюрьмы и просил о встрече

В Москве пропал 33-летний мужчина, которому в последнее время названивал маньяк, вышедший на свободу два года назад. Мать исчезнувшего рассказала подробности случившегося и сразу обратилась в правоохранительные органы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

64-летняя женщина отметила, что ее сын с декабря 2022 года начал получать подозрительные звонки от маньяка, которого в 2003 году посадили за решетку. Евгений Чупин попался на развращении малолетних, а пропавший мужчина был одной из жертв осужденного.

Со слов матери, маньяк звонил и просил прощения у ее сына, якобы раскаиваясь. Москвичу все это очень не нравилось. Однажды в порыве злости он даже ударил себя по голове бутылкой и разбил ее.

За день до пропажи Чупин вновь позвонил бывшей жертве и произнес фразу «прости меня, прости». В материалах указано, что он просил мужчину встретиться с ним.

33-летний мужчина отреагировал на слова преступника, через день он взял документы с телефоном и ушел из дома. Больше его никто не видел. Испуганная мать считает, что ее сын мог уехать в Тульскую область. Именно там живет насильник, которого два года назад выпустили из тюрьмы.

Женщина боится за мужчину еще и потому, что преступника удалось поймать именно благодаря ему. Маньяк напал на москвича, когда ему было всего 14 лет. Он пришел к нему домой и начал избивать. Соседи услышали шум и связались с полицейскими. Оказалось, что избиение началось после того, как мальчик пообещал рассказать об издевательствах своей матери.

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