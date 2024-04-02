В Москве профессор отправился в частную клинику и получил смертельную травму
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В Москве профессор кафедры «Градостроительство» Московского архитектурного института (МАРХИ), член Союза московских архитекторов Сергей Муратов умер после неудачного падения. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
По информации источника, 26 марта преподаватель отправился в клинику, в ходе пребывания в которой оступился, упал и ударился головой. Прибывшая на место скорая помощь госпитализировала мужчину в реанимацию Боткинской больницы, где у него зафиксировали ушиб головного мозга, перелом затылочной кости и открытую черепно-мозговую травму.
Четыре дня медики боролись за жизнь 62-летнего педагога, однако в итоге он умер от остановки сердца. В настоящий момент по факту случившегося проводится проверка.
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