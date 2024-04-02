Российский школьник получил инсульт во время выполнения домашнего задания

12-летнего магнитогорского школьника во время выполнения домашнего задания поразил инсульт. Об этом сообщает пресс-служба Челябинской областной детской клинической больницы.

В середине декабря минувшего года ребенок выполнял дома уроки, когда почувствовал резкую головную боль. Несовершеннолетний рухнул со стула и еле дополз до дивана. Вскоре домой вернулись родители, которые тут же вызвали скорую помощь. Мальчик не мог улыбаться и разборчиво говорить, у него также почти пропала подвижность левой части тела.

В итоге школьника доставили в реанимацию магнитогорской больницы, а через сутки бортом санавиации транспортировали в больницу Челябинска. Медики диагностировали у него ишемический инсульт.

Две недели юный россиянин почти не вставал, левая рука и нога не двигались. Обследование показало, что у ребенка повышен гомоцистеин, а также имеется тромб в мозговой артерии. Врачи смогли спасти школьника: в настоящий момент он проходит второй курс реабилитации, ежедневно занимается ЛФК и роботизированной терапией, ходит на массаж и занимается с логопедом и психологом.

Уточняется, что теперь ребенку предстоит длительный курс реабилитации.

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