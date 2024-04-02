В Ленобласти мужчина выбросил свою девушку в мусоропровод после свидания

В Ленобласти мужчина выбросил свою девушку в мусоропровод после встречи с ней. Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщает 78.ru.

По данным источника, 1 апреля в полицию обратилась женщина. Она рассказала, что слышала из помещения для мусорных контейнеров крики. Сотрудники правоохранительных органов приехали на вызов в дом по улице Плоткина и обнаружили в одном из баков россиянку. Предварительно, ее столкнул в мусоропровод бойфренд.

Женщине потребовалась срочная помощь медиков. На карете скорой ее доставили в больницу. Ее состояние оценивается как тяжелое.

Как выясняли полицейские, в квартире мужчины, который выбросил возлюбленную, находилась еще одна женщина. Их обоих доставили в отдел. Известно, что житель Всеволожска уже был неоднократно судим за мошенничество.

Ранее в центре Санкт-Петербурга нашли раздетого мужчину в крови. Он лежал на льдине в одних трусах. Его доставили в больницу в критическом состоянии и сразу же поместили в отделение шоковой реанимации.