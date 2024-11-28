В Москве подростки разгромили Посольство Швеции. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, 28 ноября в 7 утра молодые люди подошли к зданию с бутылками в руках и закидали его. После этого они попытались уйти, но злоумышленников задержала полиция. Во время задержания один из парней стал разрисовывать будку охранника.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела и выясняются мотивы подростков.

Ранее толпа подростков разгромила автобус и напала на водителя в российском городе. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что в Новосибирске 15-летний юноша выстрелил в ровесника из сигнального пистолета.