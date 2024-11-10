С камнями и дубинками: толпа подростков разгромила автобус и напала на водителя в российском городе

В Артеме группа подростков разгромила автобус и напала на водителя с дубинками из-за несработавшей транспортной карты. Об этом сообщает пресс-служба СКР Приморья.

Инцидент произошел 9 ноября неподалеку от остановки «Фабрика пианино» в Артеме. Толпа подростков в возрасте от 14 до 17 лет ехала в автобусе № 2М. По предварительным данным, у них не сработала транспортная карта. После конфликта с водителем школьники разбили окна в транспорте с дубинками, пояснили в Telegram-канале «Пассажирские перевозки Артема».

Шофер позвал на помощь коллег, но их подростки закидали камнями.

В настоящее время следователи СКР проводят осмотр места происшествия, изъято видео с камер видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

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