Российский школьник решил заступиться за младшего брата и получил выстрел в лицо

В Новосибирске 15-летний подросток выстрелил в лицо заступившемуся за младшего брата сверстнику из сигнального пистолета. Об этом пишет RT.

По информации источника, по факту произошедшего сотрудники полиции организовали проверку. Личности фигурантов установлены. В МВД уточнили, что о произошедшем рассказал сам потерпевший.

По словам школьника, двое 15-летних подростков пытались насильно оформить на его брата банковскую карту. Юный новосибирец не оценил подобные действия, вследствие чего поинтересовался, зачем они это делают. После этого хулиганы позвали сверстника за угол, и между ними завязалась драка. В какой-то момент один из несовершеннолетних вытащил сигнальный пистолет и выстрелил в лицо потерпевшему.

В итоге у подростка, заступившегося за брата, оказалась пробита щека. Врачи были вынуждены наложить ему пять швов.

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