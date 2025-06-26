В Москве пенсионерка выпала из окна в попытке покормить дворовую кошку

Пенсионерка выпала из окна, пытаясь покормить дворовую кошку в Москве. Выжить ей не удалось, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным издания, инцидент произошел в доме по 1-й улице Машиностроения. Женщина, которая жила на четвертом этаже, пыталась привлечь внимание дворового кота. Пенсионерка, которая хотела покормить животное, не удержалась и сорвалась, рухнув вниз, на глазах у прохожих.

Очевидцы сообщили, что пенсионерка упала с четвертого этажа. Но, несмотря на небольшую высоту, женщина погибла от полученных травм.

Ранее врачи в Перми спасли двухлетнюю девочку, выпавшую из окна 10 этажа. Малышка чудом осталась жива.

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