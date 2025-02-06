Бард Вадим Стройкин выпал из окна во время обыска в его квартире

Екатеринбургский бард Вадим Стройкин выпал из окна в Санкт-Петербурге во время обыска в его квартире.

Как сообщает Telegram-канал Mash на Мойке, 58-летний мужчина скончался.

По данным источника, сотрудники полиции пришли в жилище музыканта в рамках возбужденного дела по экстремистской статье. Бард выпал из окна во время проведения следственных действий.

Отмечается, что Вадим Стройкин был преподавателем по гитаре, автором стихов и ранее работал радиоведущим. Он родился на Урале и много рассказывал о себе в соцсетях. По его словам, родители были сотрудниками «секретного предприятия», а сам он окончил Британскую школу журналистики. На радио у него была своя программа, кроме того, он открывал туристическую фирму. В какой-то момент захотел жить в Санкт-Петербурге и перебрался туда.

Ранее мы писали о том, что 13-летний мальчик выпал из окна школы в Санкт-Петербурге.