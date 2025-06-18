«Это чудо»: российские врачи спасли двухлетнюю малышку, выпавшую с 10 этажа

Врачи пермской больницы спасли жизнь двухлетней девочке, выпавшей с 10-го этажа. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения края.

Малышка выпала из окна 1 июня и чудом осталась жива. Хирург Артур Дмитришин отметил, что впервые столкнулся с таким случаем.

«На моей памяти не было ни одного случая, чтобы человека доставили в больницу живым — это абсолютно „смертельный“ этаж. А тут двухлетний малыш, едет в сознании. Это уже чудо», — пояснил доктор.

Врача удивило, что у ребенка не было проявлений травматического шока, который обычно сопровождает такие случаи. Диагностика подтвердила отсутствие критических повреждений. Но на томографии медики выявили пневмоторакс — скопление воздуха в плевральной полости. Не теряя ни секунды, девочку прооперировали, восстановив дыхание. Других хирургических вмешательств не потребовалось, признался специалист.

По словам Дмитришина, отсутствие критических травм у ребенка не позволяло расслабиться: отсроченные осложнения могли проявиться позже. Поэтому девочка несколько дней провела в реанимации. На данный момент ребенка выписали из больницы. На прощание малышка бодро махала ручкой врачам и улыбалась, уточнили в ведомстве.

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