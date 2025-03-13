В Москве пенсионер набросился на 14-летнего внука, отказавшегося мыть посуду

В Москве пожилой местный житель накинулся с кулаками на 14-летнего внука, который отказался мыть посуду. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Пенсионер рассказал, что юноша не захотел ему помочь, вследствие чего произошел конфликт. Уточняется, что результатом разборок стали многочисленные ушибы, ссадины и кровоподтеки на теле несовершеннолетнего.

По факту произошедшего организована проверка.

Незадолго до этого жительница Москвы избила и покусала дочь, не помывшую за собой посуду. Побои на теле 17-летней девочки обнаружили школьные учителя, которые обратились в полицию с просьбой обратить внимание на ситуацию в семье.

Также сообщалось, что в московской школе охранник избил дубинкой 14-летнюю девочку. Пострадавшую доставили в больницу с сильным ушибом челюсти и подозрением на сотрясение мозга.