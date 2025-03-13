Девочку затрясло от ужаса: охранник избил дубинкой российскую школьницу

В одной из школ Москвы пострадала 14-летняя ученица. Мать девочки утверждает, что дочь избил дубинкой охранник. Школьницу доставили в больницу с сильным ушибом челюсти.

Мать пострадавшей рассказала, что девочка пришла в минувшую в среду на тренировку по волейболу — занятия проходят на базе другой школы. Подросток может проходить в учебное заведение по спискам, которые лежат у охранника, и обычно проблем не возникало.

Однако в этот раз охранник отказался пропускать девочку, сославшись на отсутствие у нее бахил. Девочка послушалась и надела их, но мужчина все равно сказал, что сам решит, когда ей можно пройти. Времени до тренировки оставалось немного, а тренер заставляет делать 50 приседаний или отжиманий в случае опоздания. Какое-то время ученица ждала, пока охранник играл в телефоне. В итоге она решила пролезть через турникет и пойти в зал.

По словам матери ученицы, в следующую секунду охранник догнал ее дочь, ткнул дубинкой и со всей силы ударил в челюсть.

«И правой стороной дубинки он ее ударяет в челюсть с такой силой, что у нее отлетают наушники, у нее были наушники эти, большие такие, здоровые. И они на пол отлетают», — рассказала она ИА Регнум.

Девочку затрясло от ужаса, и в школу срочно приехала ее мама. Родители детей, которые видели произошедшее, закричали на охранника. Полиции мужчина сказал, что якобы толкнул ребенка дубинкой, а она «соскочила на лицо».

Пострадавшую доставили в больницу с сильным ушибом челюсти и подозрением на сотрясение мозга. Охранника так и не задержали, но тренера других спортивных секций подтвердили, что он часто ведет себя неадекватно.

До этого охранника монастыря в Калужской области заподозрили в совращении 9-летней девочки.