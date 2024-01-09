В Москве отец с сыном выпали с балкона во время драки. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Накануне вечером 57-летний москвич поссорился с 32-летним сыном в квартире на бульваре Генерала Карбышева. Вскоре между мужчинами началась драка, в ходе которой они оказались на балконе, откуда рухнули вниз со второго этажа. В результате ЧП старший из участников конфликта погиб.

Выживший был госпитализирован с травмой шейного отдела позвоночника и ушибами локтей.

В феврале прошлого года, как отметил источник, на 32-летнего жителя столицы возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» за избиение своего отца. Известно, что москвич был многократно судим.

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