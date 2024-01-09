Попутчик изнасиловал россиянку в купе поезда на глазах у дочери

Жительница Краснодара обратилась в отделение полиции с заявлением, что ее изнасиловал попутчик в купе поезда сообщением Сухум — Москва. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, ЧП произошло 29 декабря 2023 года. Уточняется, что злоумышленник также домогался и до малолетней дочери россиянки. После случившегося у дочери потерпевшей начались проблемы со здоровьем на фоне сильного стресса, женщина была вынуждена обратиться за помощью к медикам.

В настоящий момент сотрудники полиции организовали проверку.

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