В Москве на лавочке нашли предмет, похожий на гранату

На востоке Москвы нашли предмет, похожий на гранату-лимонку без чеки. Об этом сообщают источники 360.ru.

Вероятный снаряд обнаружила местная жительница. Женщина увидела лежащую на лавочке гранату, когда возвращалась из магазина по пешеходной дорожке.

Обнаружившая снаряд россиянка позвонила в экстренные службы и затем отправилась домой.

Как сообщают источники издания, туда сразу же приехали сотрудники экстренных и оперативных служб города, которые оцепили место.

