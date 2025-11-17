Дом отключили от газоснабжения: в Первоуральске мужчина угрожает взорвать гранатой женщину и ребенка

Сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб прибыли к жилому дому на улице Малышева в Первоуральске. В одной из его квартир мужчина взял в заложники женщину и ребенка, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, неизвестный угрожает взорвать гранату и таким образом убить пленников. Мотивы мужчины пока неизвестны. Предполагается, что он находится в состоянии алкогольного или наркотического* (незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность) опьянения.

Также журналисты опубликовали кадры с места событий. На них видно, как рядом с домом стоят сотрудники экстренных служб и их рабочие машины. Многоэтажку на время отключили от газоснабжения.

Мужчину, который взял в заложники тетю, задержали в Северной столице. Петербуржец оказался пациентом психоневрологического диспансера.

