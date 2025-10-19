Неизвестный взорвал страйкбольную гранату в метро Москвы и ранил ребенка

В Москве мужчина взорвал страйкбольную гранату в вагоне метро. Подробности приводит Telegram-канал 112.

По данным канала, неизвестный зашел в вагон с двумя гранатами в руках и взорвал одну из них днем 19 октября на станции метро «Юго-Западная».

Очевидцы рассказывают, что осколками задело ребенка. Остальные подробности не уточняются.

