Опубликовано 19 октября 2025, 16:461 мин.
Неизвестный взорвал страйкбольную гранату в метро Москвы и ранил ребенка
© Freepik
В Москве мужчина взорвал страйкбольную гранату в вагоне метро. Подробности приводит Telegram-канал 112.
По данным канала, неизвестный зашел в вагон с двумя гранатами в руках и взорвал одну из них днем 19 октября на станции метро «Юго-Западная».
Очевидцы рассказывают, что осколками задело ребенка. Остальные подробности не уточняются.
Ранее мы писали, что 11-летний мальчик погиб при взрыве боеприпаса, предположительно, времен ВОВ в лесу Ленобласти. Ребенок умер в машине скорой помощи.
Также мы писали, что белгородцы спасли людей из атакованного дроном авто за секунды до взрыва. Водитель смог остановить машину и выбраться самостоятельно, пассажиров достали прохожие.