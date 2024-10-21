В Москве на стройке рухнул 25-метровый башенный кран с человеком внутри

В Москве на стройке упал башенный кран высотой 25 метров. Внутри находился человек. Об этом сообщает 360.ru.

По данным источника, кран рухнул в Западном Дегунине. В кабине был рабочий, который смог выжить. Однако он серьезно пострадал. Его достали из кабины и отправили в Боткинскую больницу. У мужчины подозрение на закрытую черепно-мозговую травму, переломы позвоночника и ребер.

По какой причине упал 25-метровый башенный кран пока неизвестно. Причины случившегося выясняются. Telegram-канал SHOT сообщил, что на момент обрушения на стройке находились десятки человек. Работа была в самом разгаре.

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