Пытались дозвониться, но та не слышала: дети чуть не сгорели в квартире, пока мать пела в караоке

Неосмотрительность взрослого едва не стала причиной гибели трех несовершеннолетних в Курске. Мать ушла ночью в караоке, а на утром вернулась в квартиру, которая полностью сгорела. Дети, по счастливому стечению обстоятельств, выжили.

Информация о пожаре, едва не закончившемся трагично, появилась на сайте УМВД по Курской области. Правоохранители сообщили, что многодетная мама оставила детей одних в квартире, а сама пошла в караоке-клуб.

Там женщина пробыла до утра. За это время в квартире, где она проживает, произошел пожар. Включенный электрический прибор загорелся, когда дети уже спали. Старший ребенок вовремя проснулся и увел братика с сестрой к соседям.

До матери дозвониться не получилось, ее телефон был отключен. Отец несовершеннолетних в это время находился на вахте. За оставление детей на россиянку составили административный протокол. Кроме того, ее поставили на профилактический учет.

Ранее пожар унес жизнь молодого человека в подмосковном Раменском. Он отмечал 28-летие в бане с друзьями.