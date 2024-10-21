Заставляли поклоняться Радже: в России накрыли ферму, где держали в рабстве людей

В Ростовской области накрыли ферму, на которой держали в рабстве людей. Узнать о том, что мужчин и женщин лишали свободы, удалось благодаря одному спасенных. Подробности сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, «раб» смог достать телефон и связаться с братом. Он исчез несколько месяцев назад. Мужчина признался, что пил пиво на лавочке в Ростове, когда к нему подсели неизвестные. Остальное он не помнит, так как потерял сознание. Очнулся он уже в незнакомом месте без документов и гаджетов. Там к нему подошел какой-то человек и предложил работать на складах за тысячу рублей в день.

После разговора с пропавшим мужчиной по телефону его брат обратился за помощью к волонтерам. Они узнали местоположение россиянина и поехали его спасать. Туда же отправились и сотрудники полиции. Они обнаружили 18 человек, находящихся в ужасных условиях. Оказалось, что из всех них реально получал деньги только один. Остальных же заставляли трудиться на полях и поклоняться так называемому Радже – хозяину фермы. Предварительно, раньше он уже был судим за мошенничество и похищение людей.

Освободить из рабства удалось шесть человек. Они рассказали, что их на ферме били за непослушание. Насилие прекратилось только к концу лета.

На данный момент полиция проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее стало известно о ферме с рабами в Тульской области. О ней рассказал один из мужчин, которому удалось сбежать.