В Москве на Большой Черёмушкинской улице загорелся ТЦ РИО. Об этом сообщает сайт 360.ru.

Утром 14 августа стало известно о возгорании торгового центра РИО в Москве. Очевидцы публикуют кадры с места происшествия — на них видно, что огонь охватил фитнес-центр в районе 3-4 этажа.

Сообщается, что из здания успели эвакуировать людей, сейчас на месте работают экстренные службы. К тушению пожара планируют привлечь вертолеты. О том, есть ли пострадавшие, пока ничего неизвестно.

Ранее мы писали о том, что глава СК Бастрыкин поручил разобраться в отъеме жилья у пенсионера, избитого в автобусе.

Мы также рассказывали о случае, когда почетный архитектор Любовь Кубецкая пострадала при пожаре в квартире.