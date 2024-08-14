Опубликовано 14 августа 2024, 09:13
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В Москве на Большой Черёмушкинской улице загорелся ТЦ РИО
© Lomohov Anatoly / East News
В Москве на Большой Черёмушкинской улице загорелся ТЦ РИО. Об этом сообщает сайт 360.ru.
Утром 14 августа стало известно о возгорании торгового центра РИО в Москве. Очевидцы публикуют кадры с места происшествия — на них видно, что огонь охватил фитнес-центр в районе 3-4 этажа.
Сообщается, что из здания успели эвакуировать людей, сейчас на месте работают экстренные службы. К тушению пожара планируют привлечь вертолеты. О том, есть ли пострадавшие, пока ничего неизвестно.
Ранее мы писали о том, что глава СК Бастрыкин поручил разобраться в отъеме жилья у пенсионера, избитого в автобусе.
Мы также рассказывали о случае, когда почетный архитектор Любовь Кубецкая пострадала при пожаре в квартире.