Бастрыкин поручил разобраться в отъеме жилья у пенсионера, избитого в автобусе. Об этом сообщает mk.ru.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить информацию об отъеме жилья у 87-летнего Дмитрия Гринчего.

Согласно данным журналистов, в 2004 году, втершись в доверие к 90-летней матери Гринчего, риэлтор по имени Сергей Натаров заключил в тайне от ее сына договор ренты. В итоге квартира в центре Москвы отошла ему.

Адвокат Гринчего Оскар Черджиев намерен добиться возобновления дела о неправомерном отъеме квартиры у подзащитного.

«Учитывая, что мать Гринчего находилась на тот момент в таком состоянии, которое позволяет считать, что она была недееспособна, и на этот счет есть заключения экспертов, странно, что договор ренты не был отменен», — рассказал он.

Напомним, Дмитрий Гринчий попал в новостные сводки после того, как двое мужчин избили его в автобусе из-за якобы оскорбительных высказываний в адрес вагнеровцев. В отношении нападавших возбуждено уголовное дело. Информации об их задержании пока нет.

Ранее мы писали о том, что СК наградил защитившего ребенка от толпы боксера Двали.