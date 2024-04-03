В Москве мужчину убило бетонным ограждением, снесенным сильным ветром

В Москве мужчина погиб из-за ограждения, снесенного сильным ветром. Конструкция упала с высоты ему прямо на голову. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

3 апреля в Москве наблюдается ураганный ветер, достигающий 21 метра в секунду, из-за которого в разных частях города ломаются деревья, заваливаются остановки, переворачиваются футбольные поля и по дорогам «катаются» мусорные баки. А на юго-востоке непогода стала причиной гибели местного жителя. Рабочий стоял возле стройки на улице Южнопортовая, когда сверху на него упало бетонное ограждение.

Мужчина получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте до приезда скорой помощи. По факту произошедшего организована проверка.

Ранее в Подмосковье дочь расчленила отца во время ужина и сложила его тело в холодильник. Сделала она это из-за замечания со стороны мужчины.

Также недавно в московской школе на детей рухнул потолок. Произошло это в учебном учреждении на Беговой улице. Четверо подростков получили травмы.