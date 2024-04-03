Дочь расчленила отца и сложила его тело в холодильник из-за одного замечания

В Подмосковье дочь убила отца во время ужина, а тело сложила в холодильник. Подробности сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, все произошло 1 апреля вечером в Балашихе. 52-летняя дочь принимала в гостях 78-летнего отца, приехавшего в ее частный дом. Члены семьи сели за стол ужинать, употребляя спиртные напитки. В какой-то момент мужчина обратился к дочери с критикой, отметив ее неуживчивый характер. Она разозлилась, произошел скандал.

Во время конфликта женщина схватила кухонный нож и набросилась на отца, ударив его в грудь. Мужчина скончался на месте. Женщина пыталась скрыть следы преступления с помощью топора: она расчленила тело родственника, часть сложила в холодильник, а конечности выбросила в сточную яму возле дома.

Позже жительница поняла, что не сможет скрыть убийство, поэтому позвонила в полицию и призналась в содеянном. Она уже задержана.

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