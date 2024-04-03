В московской школе потолок рухнул на детей: есть пострадавшие

Четверо детей пострадали при обрушении потолка в московской школе. Об этом сообщает телеканал «360».

По данным источника, все произошло в учебном заведении на Беговой улице. Потолок обрушился на 14-летних детей. В результате случившегося пострадали четверо школьников.

«Обрушение произошло в одном из кабинетов во время проветривания», – говорится в сообщении.

Известно, что дети получили травмы головы и плеч, но пострадавшие находятся в сознании. Детали выясняются.

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