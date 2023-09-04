Заплатил 100 тысяч рублей: в Турции врачи выставили туристу с порезом на ноге огромный счет

Отдыхающий в Турции турист отдал за лечение пореза ноги больше 100 тысяч рублей. Он обратился к врачу, после чего ему выставили огромный счет. Об этом сообщает издание Turizm Guncel.

По данным источника, все произошло на курорте Сиде. Путешественник из Германии Ганс Георг Шух приехал отдохнуть вместе с семьей и друзьями. Во время одной из прогулок по мосту нога мужчины застряла между гнилыми досками. Когда он вытащил ее, то решил обратиться к врачу за помощью.

Турист пришел в местную частную больницу, где ему промыли раны, наложили шесть швов и сделали перевязку. Когда пострадавший увидел счет за услуги, то был неприятно удивлен. С него потребовали 28 тысяч турецких лир (более 100 тысяч рублей).

Немец признался, что это была необоснованно высокая стоимость, из-за которой его отпуск «превратился в ад».

Ранее мы писали о том, как в Калининграде врачи оставили в животе пациентки марлю во время операции. Ей удалось отсудить у медиков 400 тысяч рублей в качестве компенсации. Все произошло во время удаления матки у 66-летней жительницы. Через некоторое время она стала чувствовать болезненные ощущения и обратилась к врачам. Медики решили, что у женщины онкологическое заболевание и начали лечение. Позже выяснилась истинная причина недомогания, пришлось провести еще одно хирургическое вмешательство.