В Москве мужчина столкнул бывшую девушку под поезд метро

39-летний мужчина столкнул бывшую девушку под пребывающий поезд в московском метро. Подробности инцидента сообщает столичное ГСУ СК России.

Инцидент произошел на платформе станции «Войковская» 13 февраля 2024 года. Мужчина на фоне неприязни повалил свою знакомую на пол платформы.

«Затем он с силой столкнул ее на жесткий путь под электропоезд», — пояснили в ведомстве.

Женщина успела сгруппироваться в специальном желобе. Благодаря этому она осталась жива.

Мужчина был задержан. Против него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Во время допроса он пояснил, что пытался убить потерпевшая за то, что она разорвала с ним отношения.

Ранее женщина задержали в московском метро и оштрафовали за незабудку на рюкзаке. Ей назначен административный штраф.

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