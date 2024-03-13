Женщину задержали в московском метро и оштрафовали за незабудку на рюкзаке

В Москве суд вынес решение по делу в отношении женщины, задержанной в метро с вышитой незабудкой на рюкзаке. Ей назначен административный штраф.

Подробности приводит РИА Новости.

Симоновский суд определил, что гражданка «демонстрировала средство наглядной агитации». Цветок «Незабудка», прикрепленный к лямке рюкзака, имел цветовую гамму украинского флага. Суд пришел к выводу, что женщина выражала негативное отношение к СВО.

Она не признала вину и не увидела в ношении цветка агитацию против чего-либо. Женщина уверяла, что цветок вышил ребенок.

Размер штрафа не называется. Статья, по которой ее признали виновной, предусматривает взыскание 30-50 тыс. рублей.

Ранее во Франции оштрафовали писательницу и бизнесвумен Лену Ленину. Она протянула бездомной женщине 10 евро – за милостыню в этой стране предусмотрен штраф. Его размер составил 100 евро.