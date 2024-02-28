В Москве мумия пенсионера полгода пролежала в квартире

В Москве нашли мумию 75-летнего пенсионера, который скончался более 6 месяцев назад. Жилье вскрыли после обращения соседей.

Подробности приводит РЕН ТВ.

Тело пенсионера нашли в квартире, расположенной в Черемушках. Жильцы дома вызвали сотрудников МЧС, те вскрыли дверь.

В квартире лежал труп пенсионера.

«Как предварительно установлено, он скончался больше шести месяцев назад», - рассказал изданию источник.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье нашли мумию пенсионерки. Она сидела на унитазе. Давность наступления смерти составляла примерно два года.

До этого в другой московской квартире обнаружили мумию мужчины, который умер около 8 лет назад. В полицию обратился сын – родственник не общался с отцом с 2014 года.