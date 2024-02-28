Опубликовано 28 февраля 2024, 16:49
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В Москве мумия пенсионера полгода пролежала в квартире
В Москве сотрудники МЧС вскрыли квартиру и нашли мумию пенсионера.
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В Москве нашли мумию 75-летнего пенсионера, который скончался более 6 месяцев назад. Жилье вскрыли после обращения соседей.
Подробности приводит РЕН ТВ.
Тело пенсионера нашли в квартире, расположенной в Черемушках. Жильцы дома вызвали сотрудников МЧС, те вскрыли дверь.
В квартире лежал труп пенсионера.
«Как предварительно установлено, он скончался больше шести месяцев назад», - рассказал изданию источник.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье нашли мумию пенсионерки. Она сидела на унитазе. Давность наступления смерти составляла примерно два года.
До этого в другой московской квартире обнаружили мумию мужчины, который умер около 8 лет назад. В полицию обратился сын – родственник не общался с отцом с 2014 года.