В московской квартире обнаружили пролежавшую в квартире восемь лет мумию

Труп мужчины, который пролежал в квартире около 8 лет, нашли в квартире на северо-востоке Москвы. Об этом пишет mk.ru.

По данным источника, в полицию обратился 48-летний мужчина и попросил помочь разыскать отца 1946 года рождения, с которым он прекратил общение в 2014 году. Правоохранители прибыли к дому на Ярославской улице и, вскрыв дверь в квартиру, где проживал пенсионер, нашли его мумию.

По результатам экспертизы выяснилось, что москвич ушел из жизни около 8 лет назад. Поскольку квартира была закрыта изнутри, версию убийства полицейские исключили.

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