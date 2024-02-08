Мертвая россиянка два года просидела на унитазе

В подмосковном Щелково обнаружили мумифицированный труп пенсионерки. Об этом пишет mk.ru.

По данным источника, мумия женщины была найдена после того, как в квартире этажом ниже случился потоп. Накануне утром сотрудники полиции вскрыли квартиру и увидели сидевшую на унитазе мертвую женщину.

Выяснилось, что хозяйка квартиры 1945 года рождения скончалась примерно два года назад. В настоящий момент проводится проверка.

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