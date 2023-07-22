В Москве мошенники заставили 77-летнюю пенсионерку выбросить из окна 1,5 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ.

По данным источника, неизвестные позвонили местной жительнице и представились сотрудниками правоохранительных органов. В телефонном разговоре они попросили пенсионерку помочь им в поимке опасных преступников. Для этого пожилой женщине необходимо было снять 1,5 млн и выбросить их из окна квартиры. Деньги подобрал один из мошенников: часть суммы он взял себе, оставшуюся — перевел сообщникам.

Сотрудники правоохранительных органов задержали курьера злоумышленников и установили его личность. На данный момент идет расследование.

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