Мошенница из Индии вышла замуж 27 раз и сбежала с деньгами мужей

В Индии мошенница вышла замуж 27 раз и сбежала с деньгами мужей. Об этом сообщается на сайте Газета.Ru со ссылкой на зарубежный портал News9Live.

По данным источника, женщина орудовала в городе Сринагар. Находить богатых мужчин и заставлять жениться на себе ей помогали сообщники. При встрече они показывали жертвам ее фотографии и уговаривали пойти в ЗАГС.

Но после торжества женщина крала из дома мужа все ценности: деньги, ювелирные изделия. После этого ее никто не мог найти. Отмечается, что подозреваемая называла себя тремя именами и пользовалась поддельными документами. Стражи правопорядка сейчас пытаются установить ее истинную личность.

На данный момент точная сумма ущерба 27 мужчинам не называется. Но, подчеркивается, что отец одного из обманутых мужчин каким-то образом смог вернуть деньги, но неизвестно, как ему это удалось.

Ранее мы писали о том, что мошенники обманули 11-летнего мальчика на 400 тысяч, напугав звонком о состоянии бабушки. По данным источника, ребенок находился дома, когда ему позвонил неизвестный и сообщил, что его бабушка находится в больнице. Злоумышленник напугал школьника тем, что пенсионерке нужна операция, поэтому необходимы деньги и ее личные вещи.