В Москве мать с 14-летним сыном по очереди выпали из окна седьмого этажа дома

На западе Москвы мать с 14-летним сыном по очереди выпали из окна. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, ЧП произошло на Крылатской улице. Сначала из окна выпал подросток, а затем женщина 45-50 лет. Прохожие вызвали к месту произошедшего полицейских и бригаду скорой медицинской помощи. Однако прибывшие медики не смогли спасти горожан.

Предположительно, женщина и несовершеннолетний приходились друг другу матерью и сыном. Telegram-канал Baza уточняет, что ЧП произошло в ЖК «Долина грез». Женщина и подросток выпали из окна седьмого этажа.

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