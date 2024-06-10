Российские подростки ранили ножом дворника из-за замечания о мусоре

В Санкт-Петербурге группа подростков ранила ножом дворника из-за замечания о мусоре. Об этом пишет 78.ru.

По данным источника, ЧП произошло накануне вечером во Фрунзенском районе города. Во время уборки территории у одной из парадных жилого дома на Бухарестской улице с общего балкона на 12 этаже неизвестные подростки стали кидать мусор на улицу. Заметив это, дворник решил с ними разобраться.

Мужчина поднялся на 12 этаж и сделал замечание, однако в ответ на это несовершеннолетние ранили его ножом, после чего скрылись. Очевидцем случившегося стал прохожий, который предпринял попытку задержать беглецов, но сделать это ему не удалось. Пострадавшим оказался 31-летний гражданин Узбекистана, его доставили в больницу в тяжелом состоянии, он в реанимации.

Через некоторое время полицейские задержали 15-летнего парня и передали его законным представителям. Сейчас правоохранители разыскивают соучастников, организована проверка. Помимо этого, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что в Москве мужчина из ревности катаной убил знакомого бывшей супруги.