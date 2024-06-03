В Москве мать и отчим на протяжении нескольких лет насиловали дочь-школьницу

В Москве школьница столкнулась с домогательствами со стороны отчима и матери. Супруги несколько лет насиловали ее. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как стало известно источнику, родительница девочки вышла замуж, когда малолетняя была в первом классе. Примерно в это же время мужчина стал проявлять знаки внимания к ребенку. Причем о его интересе знала мама несовершеннолетней, но никак не препятствовала.

Более того, позже, пока длилась связь отчима с падчерицей, женщина сама присоединялась к возлюбленному и вместе с ним совершала насилие. Сколько именно это продолжалось, не уточняется.

По данным информатора, в правоохранительные органы обратилась бабушка девочки. Она забила тревогу, как только узнала о происходящем в семье. Супруги были задержаны. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Кузбассе пропала без вести 13-летняя школьница. Ее не могут найти уже три дня. Сообщается, что она ушла из дома 31 мая и не вернулась.

Также недавно мужчина надругался над 12-летней девочкой на детской площадке в Ленинградской области.